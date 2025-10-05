La prevención, nuestra principal aliada 

Ante el aumento de síndromes febriles inespecificos las autoridades de salud en Unión de Reyes refuerzan las acciones de control epidemiológico y fumigación para eliminar este mal que afecta a cientos de personas.

La solución definitiva de este problema es tarea de todos. El mosquito Aedes aegypti, principal transmisor de estas enfermedades, se reproduce en depósitos de agua limpia acumulada en recipientes destapados, charcos y objetos en desuso, de ahí la importancia de mantener los hogares y espacios comunitarios libres de criaderos.

A través de prácticas sencillas como tapar y limpiar con frecuencia tanques, cisternas y depósitos de agua, así como eliminar botellas, latas, neumáticos y cualquier objeto que acumule agua puedes eliminar poco a poco este dañino vector.

También resulta esencial mantener la higiene en patios y protegerse con mosquiteros, repelentes y ropa adecuada, sobre todo en horarios de mayor actividad del mosquito, pues de esta manera se reduce el riesgo de contagio y se contribuye al esfuerzo colectivo para frenar la propagación del virus.

Las autoridades unionenses insisten en que solo con disciplina, organización y conciencia ciudadana será posible detener el avance de estas enfermedades que ponen en riesgo la salud de toda la comunidad. No olvides que cada acción individual cuenta y puede marcar la diferencia

