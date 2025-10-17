Sesiona XV Encuentro Bilateral entre Universidades Cubanas y Españolas

El XV Encuentro Bilateral entre Universidades Cubanas y Españolas comenzó este 16 de octubre, constituyendo un paso significativo en la colaboración académica entre ambas naciones.

Este evento busca establecer alianzas estratégicas y fortalecer la cooperación en la internacionalización de la educación superior, creando un espacio propicio para el diálogo y el intercambio de ideas.

Al frente de la delegación cubana se encuentra el Dr. C. Walter Baluja García, Ministro del Ministerio de Educación Superior de Cuba. Su papel es fundamental para facilitar las discusiones y promover la creación de proyectos que enriquezcan tanto la formación universitaria como el desarrollo científico en la región.

El encuentro, organizado por la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) y el MES, y donde participa la rectora de la Universidad de Matanzas, Leyda Finalé de la Cruz tiene como objetivo principal es fomentar un intercambio significativo entre rectores y autoridades académicas, consolidando iniciativas que promuevan una educación de calidad y una mayor movilidad estudiantil. Además, se busca fortalecer los vínculos que faciliten la colaboración internacional.

Esta cita en el país ibérico representa una oportunidad para avanzar hacia un futuro educativo más colaborativo y enriquecedor, fortaleciendo los lazos entre las universidades de Cuba y España y promoviendo el desarrollo de la educación superior en ambos contextos.

