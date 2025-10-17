Inauguran diversas obras sociales en Matanzas

Diversas obras se inauguraron en la ciudad de Matanzas con el objetivo de recuperar espacios en desuso y ampliar los servicios de salud y alimentos.

En el Hospital Psiquiátrico Docente Provincial «Antonio Guiteras», el Jefe del Ejército Central, General de División Raúl Villar Kessell conoció sobre el apoyo de unidades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en el territorio para las labores constructivas en la institución y la reparación del sistema de bombeo de agua.

La unidad sanitaria cuenta con un nuevo restaurante para trabajadores y los acompañantes de los pacientes, además de la sala de reuniones para el estudio de casos y la preparación de los estudiantes.

En el Centro Pergomar, directivos de Comercio explicaron las actividades recreativas para todas las edades y mostraron las ofertas gastronómicas al público que van desde pizzas y pastas hasta bebidas y asados.

En el Mercado Agropecuario Estatal el Bosque abrieron las puertas a los matanceros con productos como viandas, condimentos, cárnicos, granos y carbón. El primer Secretario del Partido en Matanzas Mario Sabines Lorenzo insistió en la importancia de mantener la variedad y precios asequibles para el pueblo.

Con la presencia también de la gobernadora de la provincia Marieta Poey Zamora, se inauguró el Cerdicentro ubicado en la calle Milanés de la ciudad cabecera. Este funcionará gracias al encadenamiento del productor porcino de Unión de Reyes Alfredo López Guijarro con actores económicos estatales.

