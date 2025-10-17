Cultura

Efectúan presentación artística en la Universidad de Matanzas

Por Amanda Pérez Aguerrebere 0 Comentario #Cuba #Cultura matancera #Matanzas #TV Yumurí #universidad de matanzas

Una presentación artística como parte de las actividades por la cincuenta semana de la cultura Matancera y jornada de la cultura cubana tuvo por sede a la Universidad de Matanzas.

Estudiantes y profesores de la Casa de Altos Estudios Yumurina disfrutaron de las actuaciones de la Compañía Danza Espiral y el Coro de Cámara de Matanzas.

Compañía Danza Espiral.                                          Foto: Carrete Producciones.

«En la mañana de hoy un grupo de estudiantes de diferentes carreras disfrutó de lo mejor del arte de Matanzas. Este tipo de actividad, consideramos que debe sistematizarse, hacerse más cercana, xq estas agrupaciones están formadas fundamentalmente por jóvenes que poseen una larga trayectoria artística», comenta el DrC. Carlos Rafael Chacón Zaldívar, profesor responsable de las actividades de promoción cultural del movimiento de artistas aficionados de la Universidad de Matanzas.

Coro de Cámara de Matanzas
Coro de Cámara de Matanzas.                                  Foto: Carrete Producciones.

El espacio evidenció las relaciones entre la educación superior y la cultura yumurina además de fomentar la formación integral de los jóvenes.

By Amanda Pérez Aguerrebere

