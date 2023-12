Reconocen labor de fiscales matanceros

Con motivo del aniversario 50 de la fundación de la Fiscalía General de la República de Cuba, trabajadores de ese órgano en la provincia de Matanzas recibieron la Medalla Jesús Menéndez, en reconocimiento su sostenida y destacada actitud ante el trabajo.

“Considero que cualquier compañero de la Fiscalía pudiera obtener este reconocimiento. Nuestro órgano se caracteriza, desde su creación, por la consagración de los fiscales al cumplimiento del deber, con ética, justeza y honestidad”, explicó María Esther Alfonso Muñoz, fiscal matancera, merecedora de la Medalla Jesús Menéndez.

“He trabajado sin interés de que me aplaudan, pero acepto este agasajo porque creo que es el reconocimiento al esfuerzo de más de 30 años. Además, resulta un estímulo para continuar, más en este momento en el que estoy retirado, porque siento que mis compañeros no me olvidan y que la institución me tiene en cuenta”, declaró Jesús Darío Ortega Alfonso, merecedor también de la Medalla.

Durante el acto además reconocieron la labor de los colectivos de las Fiscalías municipales de Matanzas, Cárdenas, Unión de Reyes, Jovellanos y Jagüey Grande con el Sello 80 Aniversario de la Central de Trabajadores de Cuba.

“Entre las cualidades que debe tener un buen fiscal se destaca ser, sobre todas las cosas, insobornable. Debe luchar contra el delito y la corrupción, consagrarse al trabajo y actuar siempre con la verdad como bandera”, argumentó Ortega Alfonso.

Varios fiscales matanceros con más de 20 años en el sector y una trayectoria relevante merecieron la Distinción Enrique Hart Dávalos, entregada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Pública.

Perfeccionar la atención a los ciudadanos resulta una de las prioridades de trabajo de la Fiscalía provincial en Matanzas, cuyo órgano cumplirá el próximo 23 de diciembre el medio siglo de existencia. (ALH)

Fotos de Maxdiel Fernández Padrón/Estudiante de Periodismo