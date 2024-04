Nurys Álvarez Pino: el placer de educar con alegrías y ternura en la Primera infancia

Nurys Álvarez Pino reconoce que educar es una tarea compleja que requiere de empatía y comunicación. Con los niños de la primera infancia le sucede algo especial. Les enseña nuevas actividades, los escucha y les transmite confianza.

Sus más de 38 años de labor en el Círculo Infantil Maripositas para el festival y actualmente como directora del Centro Mis primeros años le valen experiencia como educadora.

“En noveno grado me incorporo al Círculo de Interés Pedagógico donde elijo ser educadora. Realizo las pruebas de aptitud y me otorgan la carrera. Durante cinco años estudié para obtener la Licenciatura y desde ese entonces y con tan solo 18 años me incorporo al Centro Maripositas para el Festival ” explica Álvarez Pino sobre sus primeros pasos como cuidadora.