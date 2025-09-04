Mansión Xanadú a las puertas del Balcón del Habano

El Balcón del Habano tendrá lugar el próximo 11 de septiembre en la Mansión Xanadú de la península de Hicacos.

El evento forma parte del programa de actividades de la décimo quinta Edición del Festival Internacional Varadero Gourmet.

Los participantes disfrutarán a partir de las 7:30 de la noche de la inigualable puesta de sol desde la Casa Club del Varadero Golf Club así como de variedad de tapas que se presentarán en tres tiempos con los habanos para su degustación y el ron Isla Grande.

Según publica la página de la Mansión en la red social Facebook las reservas están abiertas al público foráneo e internacional. Los interesados pueden obtener más información vía telefónica a través del 45668490, vía Whatsapp mediante el 5352396428 o escribir al correo electrónico: comercial@varaderogolfclub.co.cu.

El Balcón del Habano constituye la ocasión ideal para que los amantes del buen habano y el ron disfruten del maridaje perfecto en un ambiente de arquitectura patrimonial y con platos gourmet de la cocina cubana en la Mansión Xanadú.

Post Views: 1