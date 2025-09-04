Destacados Matanzas

Universidad de Matanzas impulsa innovación académica y compromiso social en nuevo curso escolar

#Cuba #Innovación Universidad de Matanzas

El fortalecimiento del claustro docente y la participación activa de los estudiantes en tareas de impacto social, figuran entre los planes que para el nuevo curso escolar, anunció Nadia Aguirre, Vicerrectora de Pregrado de la Universidad de Matanzas.

Acorde con las directrices del Ministerio de Educación Superior (MES), la institución avanza en la implementación de iniciativas que flexibilicen los planes de estudio y permitan a los estudiantes el diseño de un recorrido formativo más personalizado y adaptable a sus intereses y objetivos profesionales.

El apoyo de los alumnos ayudantes en el desarrollo de las actividades docentes, así como también, la labor de los integrantes del Contingente Educando por Amor constituyen grandes fortalezas, además la vinculación de todas las brigadas estudiantiles a las tareas de impacto a nivel provincial será una prioridad durante el curso 2025-2026.

La casa de altos estudios yumurina reafirma una vez más, su compromiso con la excelencia académica, deberes sociales y la formación integral de sus estudiantes, al contar con un claustro de profesores, que busca garantizar la calidad de la enseñanza en todas las carreras.

Por: Camila Díaz García (Estudiante de periodismo)/ Tomado del Perfil de la Universidad de Matanzas

