Desarrollarán Feria Integral, Recreativa y Cultural en Unión de Reyes

Desde el perfil en Facebook del periodista Yaudel Rodríguez Vento se informa el programa de actividades culturales previstas durante el desarrollo de la Feria Integral, Recreativa y Cultural que se desarrollará este fin de semana en Unión de Reyes.

Viernes 5 de septiembre

10:00 a.m. – Presentación de Mago Fuentes en la Casa de la Cultura Municipal.

1:00 p.m. – Mago Fuentes en el Centro Cultural de Alacranes.

6:00 p.m. – Presentación de los Mariachis Los Coyotes en la plazoleta del paseo.

Posteriormente: música grabada en distintos espacios.

Sábado 6 de septiembre

10:00 a.m. – Proyecto infantil Galatás en el área del establecimiento de la Ceiba.

12:00 m. – Peña de Campesina, con poetas locales e invitados de localidades cercanas, también frente a la Ceiba.

6:00 p.m. – Presentación de Los Matanceros (grupo de rumba) en la plazoleta del paseo.

Posteriormente: actividades con proyectos audiovisuales para jóvenes.

Domingo 7 de septiembre

Actividad central infantil con el circo La Rueda, frente al establecimiento de La Ceiba.

6:00 p.m. – Presentación del solista Andrés Pérez Cevillano, frente a La Ceiba.

La tradicional conga de Malanga recorrerá las calles de la cabecera municipal todas las tardes hasta el domingo.

