Libros en José Martí (III): Un Colón sin gloria

En 1885 José Martí comentó un libro que defendió la llegada de chinos a América antes del arribo de Cristóbal Colón.

El periódico argentino La Nación, de Buenos Aires, publicó el 20 de agosto de 1885 una de las “Cartas de Martí”. Entre los asuntos que anunció el sumario de este artículo estaba el siguiente:

“—Un libro de Vining sobre Hwui Shang, el primer descubridor de América”.

Más adelante, al hacer referencia al nuevo libro, publicado en Nueva York por la editorial Appleton, señaló José Martí:

“Otro libro hay notable de los publicados en este mes. Un Colón sin gloria se llama el libro nuevo de Vining, a quien los americanistas acusan de romanesco y novador…”.

Acerca del contenido de este polémico libro, que se tituló An Inglorious Columbus; or, evidence that Hwui Shăn and a party of Buddhist monks from Afghanistan discobered America in the fifth century, añadió:

“Edward P. Vining, con mejores fundamentos que el abate Brasseur para muchas de sus teorías, mantiene en un recio octavo de 700 páginas, que otros Colones hubo que no fueron el genovés, y el primero de ellos el monje budista Hwui Shan, quien con otros monjes de Buda, salió de Afganistán, y entró por el estrecho de Behring en América, de donde volvió después de sendos años, contando maravillas del industrioso pueblo que habitaba la tierra de Tu-Sang, cuyas señales de tal manera coinciden, según el manuscrito de Hwui, con lo que por entonces era México, que ni del viaje del monje budista se puede dudar, ni de que los Tu-sang-ecos eran los mismos mexicanos…”.

Por último, sobre la recepción que tuvo esta obra, destacó:

“…la crítica no toma a fantasía el libro de Vining, sino que lo juzga muy puesto en razón; y parece que ya se ve salir vivo, de detrás de los anuncios que dicen en los cristales de las librerías An Inglorious Columbus, a aquel que vino a América, y no esclavizó, ni mató, ni trajo a gente de matar, sino que enseñó y amó, y se volvió a Asia sin más almirantazgo que su conciencia satisfecha, ni más trofeos que sus honradas barbas”.

Una última referencia acerca de este libro fue anotada por José Martí en su “Cuadernos de apuntes, 18”: “El Inglorious Columbus”. Es, evidentemente, una nota dirigida a recordar el texto para su posterior consulta y estudio. Está acompañada por un recorte de periódico con el artículo titulado “El continente americano descubierto por los chinos”.

Edward Payson Vining (1847-1920) fue un escritor norteamericano. Aunque An Inglorious Columbus fue su libro más conocido y polémico, también publicó The Mystery of Hamlet. An attempt to solve an old problem (1881), Time in the Play of Hamlet (1886) e Israel or Jacob’s new name: a study (1908).

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