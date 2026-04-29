Varadero con fuerza y unidad rumbo al Primero de Mayo

En Varadero, trabajadores de diversos sectores se reunieron en la Plenaria Sindical, reafirmando su compromiso con los objetivos productivos y sociales del país. Este encuentro fue la antesala de las celebraciones por el Día Internacional de los Trabajadores, marcado por el entusiasmo y la alegría que caracterizan al pueblo cubano.

La plenaria resaltó la importancia de la unidad, la disciplina laboral y la participación consciente en la defensa de las conquistas sociales y de la Patria.

Los trabajadores del balneario matancero ratificaron su respaldo a las convocatorias nacionales y su disposición de celebrar el Primero de Mayo con organización y entusiasmo.

¡Con júbilo, compromiso y victoria, los trabajadores de #Varadero dicen presente!

Tomado de Radio Varadero

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