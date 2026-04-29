El narrador, ensayista y guionista de cine Arturo Arango será el invitado del programa cultural Libro a la carta, a cargo del periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa, a llevar a cabo el jueves 30 de abril, a las once de la mañana, en la Librería Fayad Jamís, en Obispo 261, entre Cuba y Aguiar, en La Habana Vieja.

Autor de más de una decena de libros, en su bibliografía aparecen las novelas Una lección de anatomía (1998), El libro de la realidad (2001), Muerte de nadie (2004), No me preguntes cuándo (2018), Límites y escombros (2023) y El cuerpo al revés (2026).

Ha publicado, asimismo, las colecciones de cuentos La vida es una semana (1990), La Habana elegante (1995) y Vimos arder un árbol (2012); así como los ensayos recogidos en los libros Reincidencias (1989), Segundas reincidencias. Escribir en Cuba hoy (2002), Terceras reincidencias. La Historia por los cuernos (2013) y En los márgenes (2016) y el cuaderno de crónicas Paso de prisa (2018).

Por su pieza teatral El viaje termina en Elsinor obtuvo, en el año 2008, el Premio Virgilio Piñera.

Como guionista, es coautor de Lista de espera (2001), Aunque estés lejos (2003), El cuerno de la abundancia (2008), de Juan Carlos Tabío; Café amargo (2015), de Rigoberto Jiménez, y Marioneta (2019), de Álvaro Curiel de Icaza.

Con el colectivo Viceversa, para el análisis y la escritura de guiones, ha participado como guionista en las películas Pies en la arena (Gustavo Ramos Perales, en posproducción), Perejil y Tigre (José María Cabral, 2022 y 2025).

Nacido en Manzanillo, en 1955, Licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas, en la especialidad de Estudios Cubanos, Arturo Arando laboró en La Gaceta de Cuba, de 1994 a 2021, y durante diez años fue Jefe Titular del Departamento de Guión en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, donde creó y dirigió la Maestría en Escritura Creativa Audiovisual.

Es miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y de la Academia Cubana de la Lengua (ACL).

Libro a la carta es un espacio mensual, creado hace 25 años por Rodríguez Sosa en la sede de la Librería Fayad Jamís, con el propósito de establecer un diálogo con los escritores cubanos, quienes enriquecen con sus obras la literatura insular contemporánea.

Auspiciado por la Librería Fayad Jamís, la Editorial Letras Cubanas y el Club Martiano Roberto Fernández Retamar dedicarán al narrador, ensayista y guionista de cine Arturo Arango el espacio Libro a la carta, a llevar a cabo el jueves 30 de abril, a las once de la mañana, en la Librería Fayad Jamís, en La Habana Vieja.

Dirección de Comunicación

Instituto Cubano del Libro

Foto: Tomada de Cubaperiodistas

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