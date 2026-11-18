Una feria de materia prima se desarrollará este sábado 21 de noviembre en la plazoleta del reparto Armando Mestre, de la ciudad de Matanzas. Así lo dio a conocer Rosa Irene Hudson Bueno, funcionaria municipal de los Comités de Defensa de la Revolución en esta urbe.

La funcionaria agregó en su conversación que, desde las 9:00 de la mañana, estarán listos los especialistas de materia prima del municipio para comenzar la compra o la donación.

La convocatoria indica a quienes concurran con sus materiales reciclables que deben seguir las regulaciones de la entidad colectora; por ejemplo, los recipientes de cristal no deben estar sucios, al igual que los cartones.

Asimismo, los responsables de la feria plantean que el pago será por transferencia o en efectivo, según lo soliciten los asistentes.

Es necesario recoger la materia prima porque permite reincorporar los objetos reciclables al ciclo productivo, reducir la extracción de recursos naturales y disminuir los residuos que llegan a vertederos y espacios públicos.

Esta práctica se inserta en la lógica de la producción circular, un modelo que busca que los materiales se reutilicen y se transformen en nuevos productos en lugar de desecharse.

Con esta práctica se ahorra energía, se protege el medio ambiente y se generan beneficios económicos para la comunidad y para quienes participan en la recolección.

Enrique Tirse Hernández/ Radio26

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