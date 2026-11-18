El Proyecto Football For Schools es dirigido por la Federación Internacional de Fútbol Asociación, conocida por las siglas FIFA y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Tienen como objetivo contribuir a la educación, desarrollo, autonomía y empoderamiento de millones de niñas y niños de todo el mundo en la práctica de este deporte.

Pretende además hacerlo accesible e incorporarlo al sistema educativo a partir del aprendizaje de sus fundamentos técnicos.

El proyecto se extiende en varios países incluido Cuba y contribuyen con la entrega de balones del cuál fue beneficiado la provincia de Matanzas y el municipio de Colón.



Según explicó Hildelisa Rivera Quintana, metodóloga de Educación Física en la Dirección General de Educación se recibieron 36 balones entregados acorde a las matriculas de escuelas rurales, 7 en total.

Ellas fueron la «Felino Álvarez» del poblado de San José de los Ramos, en el Consejo Popular Zona Industrial, a las instituciones educativas «Pedro Figueredo» e «Ignacio Agramonte» en las comunidades Aguica, la «José Martí» en Gispert, la «Juan Gualberto Gómez» , en Laberinto «Mario Martínez Ararás» y en Gertrudis, » Guillermo Llabre».

Desarrollar capacidades sobre la base de la enseñanza en cadena y descubrir talentos tanto de niñas como niños es parte del trabajo que se realiza por maestros de Educación Física.



Los resultados de la práctica se evidencian en la realización de ciclos competitivos a nivel de escuela, combinado deportivo, zonas y eventos municipales, provinciales y nacionales, incluido en la estrategia de Deportes para Todos.

El sistema de gestión de balones del Proyecto Internacional Football For Schools cuenta con una aplicación oficial llamada: Aprender a través del Fútbol.

Una ayuda para profesores y maestros en los métodos enseñanza y la aplicación de juegos de contenidos educativos, los cuales fomentan valores como el respeto, la perseverancia, el trabajo en equipo y el cumplimiento de las reglas de disciplina en cada encuentro deportivo.

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