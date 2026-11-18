Potencialidades productivas y de servicios de la occidental provincia de Matanzas podrán apreciarse durante 42 edición de la Feria Internacional de La Habana, fijada del 24 al 26 de noviembre en un formato combinado de lo presencial y lo virtual.

El proyecto de desarrollo local Guamacaro es uno de las novedades de Matanzas a esta edición de la Feria Internacional de La Habana. Foto: Tomada de Girón.

El proyecto de desarrollo local Guamacaro es uno de las novedades de Matanzas a esta edición de la Feria Internacional de La Habana.

En el espacio serán promovidas las oportunidades de inversión, exportación y desarrollo de un territorio como el matancero, considerado peso pesado en la estructura económica del país, al concentrar sectores de claves como el turístico, el petrolero, el agrícola y el energético.

Entre los productos incluidos para su promoción destacan el ají picante “chile habanero”, la miel, el carbón vegetal, el biorat, el henequén y diversas producciones de la industria alimentaria, entre ellas galletas y derivados de la harina.

Lisandra Rangel Balseiro, comunicadora institucional del Gobierno, explicó que el diseño de stand para visibilizar Matanzas en la bolsa comercial de mayor relevancia en Cuba incluye infografía con los 13 municipios, sus principales producciones y capacidades industriales, especialmente Jagüey Grande, por su condición de polo exportador.

Otras informaciones prominentes destacan las bondades de la provincia y su plantel industrial, y derivados del azúcar, la empresa láctea y sus fabricaciones en asociación con actores económicos privados, entre otras actividades.

El mapa exportador, el boletín de desarrollo, la estrategia económico y social, una visión general de la provincia, de sus actores estatales y no estatales, aparecen de manera pormenorizada, de modo que los empresarios extranjeros y nacionales dispongan de una caracterización al detalle, precisó Rangel Balseiro.

Mientras muestra en la computadora el stand virtual de los matanceros, menciona dentro de la cartera de oportunidades el proyecto vinculado con el desarrollo acuícola en Limonar, el Plan Maestro de la provincia, eventos y servicios de la Universidad de Matanzas, así como también las opciones del Parque Científico Tecnológico, que dispondrá de un espacio virtual propio.

Un sitio especial dentro del diseño del stand se concedió a las experiencias relacionadas con los municipios sostenibles de Cárdenas, Martí y la Ciénaga de Zapata, y atractivos ineludibles como Museo Farmacéutico de Matanzas y el Castillo de San Severino, una representación fotográfica de los puentes, rutas de ecoturismo como las ofrecidas por Guamacaro, además de varios productos culturales.

La propuesta de Matanzas, con la dirección de Comercio Exterior a la cabeza, es coordinada junto con un equipo de trabajo integrado por el Gobierno y representantes de la Universidad de Matanzas, la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales y otras instituciones.

La participación matancera constituye una oportunidad para dar visibilidad a las capacidades del territorio, conectar sus empresas y proyectos con potenciales socios comerciales y mostrar una provincia que busca ampliar sus exportaciones, aprovechar sus recursos y abrir nuevos caminos para el desarrollo económico.

Juanita Perdomo/Trabajadores

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