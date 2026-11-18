El lugar de encuentro no podía ser otro que el Centro de Veteranos de la Independencia de Cárdenas, Sala de Extensión del Museo Oscar María de Rojas, dirigida por Danilo Martínez Carmenate, Museólogo Especialista Principal de Investigación de dicha institución.
Estuvieron presentes Ernesto Álvarez Blanco, Historiador del Patrimonio de la Ciudad; Marta Maden, Especialista de la Dirección Municipal de Cultura Cárdenas encargada del Área de Investigación; María Teresa Clark Betancourt, Historiadora de la Ciudad; Roberto Antonio González González, Representante de la UNEAC, así como otros miembros de las instituciones culturales del municipio.
Varios fueron los temas expuestos:
– Gómez y los hermanos Marcano
Lic. Alberto García Ruiz, Museo a La Batalla de Ideas
-Agencia General Revolucionaria de Comunicación y Auxilio 1895
Tec. Jesús Leonardo Gómez Álvarez, Museo Oscar María de Rojas
-Gómez, su regreso a casa
Ms.C. José Manso González, Museo Oscar María de Rojas
-El Monumento a Máximo Gómez
Lic. Elizabeth Galbán Guerra, Museo Oscar María de Rojas
En el Centro de los Veteranos de la Independencia, se atesora desde 1986, ocasión del 150 aniversario del natalicio del Generalísimo, la habitación en la que falleciera el estratega militar en La Habana, el 17 de junio de 1905.