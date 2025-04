Eleuterio Paz Gómez: la medicina como sacerdocio

Eleuterio Paz Gómez, cuya sagrada memoria se recuerda en Jagüey Grande, fue un médico español que ejerció la medicina como un sacerdocio.

Nacido en Castillo de Bayuela, Toledo, España, el 18 de abril de 1854, Eleuterio Paz Gómez alcanzó el grado de bachiller en el Instituto de San Isidro en Madrid. Después se graduó como doctor en medicina en la Universidad Central de Madrid el 19 de julio de 1872. Durante sus estudios había conocido a un grupo de estudiantes cubanos, con los cuales mantuvo una entrañable amistad toda su vida. También conoció a José Martí, con quien formó parte de la Logia Armonía número 57, en Madrid.

Gracias al apoyo de dos de sus amigos, Juan Santos Fernández y Vicente de la Guardia, viajó a Cuba en 1875, con la intención de radicarse aquí de forma definitiva. Desde su llegada trabajó junto al doctor Santos Fernández en su Clínica Oftalmológica. Se incorporó además como uno de los redactores de la revista Crónica Médico-Quirúrgica de La Habana y trabajó en el Laboratorio Histo-Bacteriológico e Instituto de Vacunación Antirrábica de La Habana. Junto al doctor Domingo L. Madan, con quien estableció fuertes lazos de amistad, editó el primer tomo de Clínica de enfermedades de los ojos (1879), compilación de trabajos del doctor Juan Santos Fernández.

Más tarde, Eleuterio Paz Gómez decidió establecerse en Corral Falso de Macurijes, Matanzas, donde laboró como médico posiblemente desde 1880. Ejerció específicamente en el poblado de Pedroso, enclavado en una zona rural. Allí contrajo matrimonio con María Eloísa Gutiérrez Hernández, con quien formó una extensa familia. Estuvo entre los que se adhirieron, en 1890, a las conclusiones del Primer Congreso Médico Regional de la Isla de Cuba, celebrado ese año. Formó parte de la Sociedad de Estudios Clínicos de La Habana.

En 1896 Eleuterio Paz Gómez estableció su residencia en Jagüey Grande, lugar donde ejerció la medicina con singular dedicación y desinterés. Mantuvo una destacada actitud en la atención a heridos y enfermos durante la Guerra de Independencia, por lo cual fue respetado tanto por los españoles como por los mambises. En 1897 se trasladó a Matanzas, donde trabajó de forma ardua junto al doctor Domingo L. Madan, en la atención a las víctimas de la reconcentración. Regresó a Jagüey Grande tras el fin de la contienda en 1898.

En agosto de 1901 fue nombrado médico municipal de Jagüey Grande. Se desempeñó como el primer jefe local de sanidad, cargo en el cual sobresalió por su labor sistemática y desinteresada. Tuvo vínculos con la educación, pues el 10 de mayo de 1903 se le designó Director Escolar del Subdistrito Número 1, primero de forma interina y después en propiedad. El junio de 1911 recibió su carta de naturalización como ciudadano cubano.

Casi toda la obra científica de Eleuterio Paz Gómez se publicó en la revista Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana, dirigida por Juan Santos Fernández. Entre los variados artículos que publicó estuvieron “Mal del sueño” (1876) y “Pústula maligna curada por medio de la cauterización del bicloruro de hidrargirio” (1877). También fue autor de “Higiene escolar” (1890) y “Clínica ginecológica privada” (1894). Tuvo a su cargo, por varios años, la sección dedicada a comentar la nueva bibliografía médica que se publicaba en Cuba y el mundo.

El homenaje de un amigo

En el testimonio “Un hombre excepcional”, texto incluido en la autobiografía Recuerdos de mi vida (1918), el doctor Juan Santos Fernández, gran amigo de Eleuterio Paz Gómez, escribió este homenaje:

“Nuestro compañero de Toledo, el más joven, fue siempre un modelo en todos sentidos y jamás se condujo de otra manera que no fuera como la de un hermano”.

“Nuestro joven compañero de Toledo con una discreción sin igual, que después ha sabido tener toda su vida y en todas las circunstancias, sin el menor servilismo porque no cabía en su dignidad habitual y lo hubiera desprestigiado ante los cubanos, escudó siempre los asuntos de la guerra que no tenía por qué tratar y mantuvo con los más exaltados, relaciones afectuosas hasta el día y éstos le tributaron siempre el mayor respeto y cariño”.

“Una vez establecido yo en La Habana, mi compañero de la provincia de Toledo me expresó su deseo de venir a Cuba, y yo temí que los odios y rencores existentes durante la guerra del 68, que estaban en todo su apogeo, pudieran perturbar una amistad tan bien cimentada entre los dos. Le expresé mis temores por la fiebre amarilla, de que podía ser víctima, privando a su anciano padre de su apoyo; pero como me manifestase que estaba dispuesto a correr todos los riesgos y los corrió pues la tuvo, le facilité su viaje y en diciembre de 1875 estábamos juntos en la Habana, con la misma cordialidad que cuando éramos estudiantes en Madrid. Fue mi ayudante algún tiempo con el doctor Madan y a la par que desempeñaba una plaza en una Casa de Salud, en la que llegó a ser Director, en sustitución del que la abandonó para servir otra y quiso recobrarla otra vez, por lo cual renunció mi amigo a su dirección. Entonces me pidió le presentase al Sr. Conde de Ibañez porque quería establecerse en el campo. Lo hice y sucedió lo que tenía que suceder se ganó el afecto y la estimación de la localidad y se casó en ella y formó parte de una familia dignísima. Estalló la segunda guerra por la independencia en 1895 y en plena campaña iba de un lado a otro sin que ni tirios ni troyanos le molestasen; pero era peligroso de un modo u otro permanecer en el campo, donde todo había sido quemado o arrasado y tuvo que ampararse en Matanzas, capital de la provincia, donde enfermó y estuvo tan grave que su íntimo amigo que lo curaba allí, el doctor Domingo Madan, me dijo un día que creía perderlo. Tropezó de nuevo mi compañero de Madrid en Matanzas, con el Dr. Madan, otro hombre que como a él le tenía yo bien probado, y era una criatura perfecta”.

“Al final de mi vida, después de haber tratado tantas personas puedo asegurar sin ambages que yo. no he visto dos seres moralmente más iguales, psíquicamente más perfectos, que mi amigo de Toledo y Madan. Se compenetraban de tal modo, que al morir Madan inesperadamente durante la guerra, víctima de los horrores de la reconcentración que como un apóstol se dedicó a mitigar, su amigo que estaba tan enfermo no pereció como él temía y se volvió al campo terminada la guerra”.

“Al llegar a su localidad, le nació un niño, y me manifestó por primera vez que fuese yo el padrino de uno de sus hijos, pues tenía más de 9 y yo no había sido padrino de ninguno, sin saber por qué. Coincidió el nacimiento del niño, con la muerte de Madan, y ambos, sin ponernos de acuerdo, convinimos en que mi ahijado se llamaría Domingo Lorenzo como el amigo excelso de los dos que acabamos de perder”.

“…hace más de 42 años que está en Cuba, se mantiene en la misma localidad en que se estableció, al frente de una numerosa familia que le idolatra y sería todo lo feliz que se puede ser en la tierra, si no hubiera tenido achaques que le han hecho sufrir y en la actualidad le molestan, y sobre todo si no hubiera perdido inesperadamente dos de sus hijos mayores, cuyas heridas no se le han cicatrizado aún”.