Caminaba en otras funciones por el barrio La Marina, cuando esta periodista encontró al sombrillero de Matanzas mientras adornaba el parque de esta barriada matancera con artilugios reparados por él.

Cerca de seis o siete sombrillas sobre los árboles del parque parecen muchas, pero, a medida que acomodaba su equipaje, salieron cuatro, cinco y hasta seis más recuperadas sólo con dos cuchillos, una pinza y piezas de otras armazones.

El señor viste un gorro de punto de lana Reggae, y tabaco en mano cuenta a quienes detienen su paso para verlo o preguntar por un arreglo que nació en Jovellanos y desde el año 1991 aplica las habilidades enseñadas por su abuelo Román para el rescate de estos artefactos.

«Camino la Isla de Cuba entera arreglando sombrillas. Esto lleva muchos requisitos, pero sobre todo mucha inspiración. A mí mi abuelo me enseñó y me dijo que en algún momento lo utilizaría y, años después, me doy cuenta que hago algo que la gente necesita», explica el sombrillero.