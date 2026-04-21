Hazañas colombinas en Centroamericanos

Aunque villaclareño de nacimiento, desde niño vino a residir a Colón con sus padres y aquí comenzó su brillante carrera deportiva. Hoy ponemos a su disposición la historia del ciclista Raúl Marcelo Vázquez Vázquez, también medallista en Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Según le contó Raúl a la periodista Lisette Ricardo; en sus inicios debía compartir el trabajo con la bicicleta. “Comencé a entrenar los domingos, en mis únicos días libres. Me presenté a una provincial y le gané a Pedro Palmer, buen ciclista que devino gran entrenador. En otra competencia de segunda categoría en Camagüey logré cuarto y quinto lugares. ¡Y todavía no sabía ni montar bien!

Luego de los Primeros Juegos Nacionales de los Trabajadores en 1965, tenía 16 años. Ángel de León, dirigente del ciclismo en Matanzas, le dijo al comisionado Reinaldo Paseiro “Tengo un guajiro ahí…” Este me vio correr y le gusté. Así comenzó la brillante trayectoria del guajiro de Corralillo, devenido colombino.

Raúl Vázquez, bautizado por el cronista Elio Menéndez, como: “La locomotora de Colón” fue uno de los grandes animadores de las Vueltas Ciclísticas a Cuba, de las que sumó 11 entre 1966 y 1978. Campeón en 1971, subtitular en 1972 y tercero en 1968. De los pedalistas más integrales de la isla por sus logros en pista y ruta.

Participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Juan 1966; Panamá 1970 (plata persecución por equipos y bronce en el kilómetro contrarreloj), y Santo Domingo 1974 (oro persecución por equipos y plata individual).

También intervino en los Juegos Olímpicos de México 1968, Munich 1972 y Montreal 1976, cuatro Campeonatos Mundiales e igual número de Carreras de la Paz (Europa), así como en varios giros al Táchira, México y otros países.

“Después del retiro oficial, en el año 1980 comencé como entrenador en el club deportivo de las FAR, donde estuve muchos años. Después fui jefe de cátedra en el municipio Cerro y atendía un grupo de atletas, hice un trabajo muy bonito que nunca se me olvidará.

“Trabajé en la Academia Provincial, en La Habana. Desde 1988, cuando radicaba en la “Finca de los Monos”, y luego en el velódromo, desde que estaba en construcción”.

Raúl es el líder de la Peña La Guayaba, que reúne a ex ciclistas y otros aficionados: “Trato de sumar corredores junto al también ex ciclista Gustavo “Wajay” Vázquez, Anatoli Cancio y un antiguo alumno de la Academia, Marcelo Leyva. Montamos, competimos, ayudo en la técnica, en la importancia de la correcta posición sobre la bicicleta o la distancia del asiento al timón, y les hablo de la historia”.

Ahí está Raúl Marcelo Vázquez Vázquez, villaclareño-colombino, que cumplió el 18 de Enero de 2026, 78 años de edad. Protagonista en Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Álvaro Álvarez Díaz/ Radio Llanura de Colón

Post Views: 1