Disminuyen enfermedades trasmitidas por mosquitos

La provincia de Matanzas muestra un descenso sostenido de casos febriles y otros síntomas de enfermedades trasmitidas por mosquitos Aedes.

La información se conoció en la reunión del Grupo de Sostenibilidad, presidida por el primer secretario del Partido en la provincia, Mario Sabines Lorenzo; el vicegobernador Lázaro Suárez Navarro y la directora provincial de Salud, Yamira López García.

Mantener las acciones de saneamiento, la fumigación en las áreas contempladas y el nivel de vigilancia sobre el vector, fueron indicaciones del Primer Secretario del Partido para evitar un retroceso en los resultados.

Otros frentes de trabajo fueron chequeados como el Programa Materno Infantil, que reporta una tasa de mortalidad de 8,3 de cada mil nacidos vivos.

Al respecto Sabines Lorenzo insistió en la necesidad de priorizar la atención de gestantes que viven en casas con piso de tierra y en condiciones desfavorables para la crianza de un niño sano.

Aumentan las enfermedades respiratorias, pero se comportan por debajo de las reportadas en el pasado año en igual periodo. No obstante, se prevé vacunar contra la gripe a 20 mil niños en edades comprendidas entre los 6 meses y los 6 años.

A la vez disminuyen las enfermedades diarreicas agudas y no se reportan casos de hepatitis A durante la última semana. (ALH)

