ANIR: «Innovar es crecer»

Más de 12 millones 200 mil pesos es el aporte de los innovadores matanceros a la economía del país durante el último período de trabajo. La cifra trascendió durante la tercera conferencia provincial de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores bajo el lema «Innovar es crecer» celebrada en el centro de convenciones de la Central de Trabajadores de Cuba en Matanzas.

Presidido por el funcionario del Comité Provincial del Partido Julio Cesar Pérez, el Presidente de la Asociación Nacional Lidier Ávila Machado y el Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba en la provincia Osmar Ramírez Ramírez, el evento evaluó el funcionamiento orgánico de la asociación y su participación en el desarrollo económico y social de la provincia.

El evento que concluye el proceso asambleario de la tercera conferencia de la Anir en el territorio, fue precedido por las asambleas de base y las estructuras intermedias en las que fueron electos 1344 dirigentes de base, de ellos 685 ratificados.

La política de cuadros y el decrecimiento de las filas en 3084 asociados respecto al año 2020 demandan una atención especial para el próximo mandato.

Igual atención demanda la existencia de 96 entidades entre empresas, unidades empresariales de base y unidades presupuestadas que incumplen con la evaluación de las innovaciones previstas.

Otros de los temas más señalados durante el proceso se refieren atención a la política de cuadros, la eliminación de trabas y atrasos en la evaluación de las propuestas de soluciones innovadoras, la estimulación moral y material a los aniristas por sus aportes económicos, la divulgación y el trabajo en las redes sociales fueron debatidos durante el encuentro.

Durante el debate se reconoció el desempeño del movimiento anirista de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, el rescate de llavines digitales, aires acondicionados y otras inventivas de anirista del polo turístico de Varadero y el trabajo mancomunado de la asociación y la dirección administrativa en la Ronera Cárdenas. Esta última regaló a la conferencia uno de sus rones concebidos para la ocasión.

La conferencia eligió a la delegación matancera a las sesiones finales del proceso y ratificó a efectuarse en el primer semestre de 2026 y ratificó a Yamilis Rodríguez Balido como presidenta del Buró Provincial de la Anir electo en la jornada.

Julio Cesar Pérez, funcionario del Comité Provincial del Partido, reconoció el trabajo de la asociación y la significación de la innovación y la racionalización para el desarrollo económico del país..

Bajo el lema Innovar es Crecer el movimiento anirista matancero se apresta a enfrentar nuevos y mayores compromisos en la nueva etapa de trabajo. (ALH)

