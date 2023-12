Destacan labor de los Destacamentos Mirando al mar

El manejo ilícito de drogas y la migración interna y externa centraron los debates en el Balance anual de los Destacamentos Mirando al mar, de los Comités de Defensa de la Revolución.

El coordinador provincial de los CDR, Norlenys Serpa Santos, insistió en la necesidad de perfeccionar la comunicación entre los Destacamentos y organismos involucrados, y redoblar las acciones contra las ilegalidades en cada uno de los territorios.

Integrantes de estos cuerpos de observación y alerta explicaron sobre el funcionamiento del Sistema de Información y Denuncia, y la formación de valores en los niños desde la enseñanza primaria.

En la ceremonia, presidida por oficiales de Tropas Guardafronteras y funcionarios de los CDR, reconocieron la labor de varios miembros de los Destacamentos.

“Mi Destacamento fue el primero creado en Matanzas y formo parte de él hace ya muchos años. He sido reconocido en varias ocasiones y me satisface gratamente esta nueva condecoración. Hasta el momento no hemos presenciado casos fuertes de droga, pero ha estado cerca. Nos aflige la situación que enfrenta el país hace tiempo y sinceramente no queremos más actos de violencia ni nada que se le parezca. Hemos defendido arduamente esta Revolución y no la entregaremos nunca”, explicó Lázaro Luis Acosta Ávila, condecorado.

Mediante el trabajo conjunto con los jóvenes y ciudadanos comprometidos con la defensa, los CDR afianzan su compromiso al lado del pueblo. (ALH)

Lizt Lauren García Hoyos/Estudiante de Periodismo