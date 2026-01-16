Desde Unión de Reyes, el homenaje póstumo a los hermanos cubanos caídos en Venezuela

En el histórico Parque de la Bandera el pueblo de Unión de Reyes rindió homenaje póstumo a los 32 combatientes cubanos caídos en el cumplimiento del deber el pasado 3 de enero.

Estos hombres con su valentía demostraron la lealtad a los principios revolucionarios. Los unionenses reafirmaron el compromiso de mantener viva su memoria, de honrar su legado y continuar en la defensa de los valores que defendieron con sus vidas.

La joven enfermera Leyanis Correoso Reynaldo, resaltó que la juventud cubana continuará en la defensa de las causas revolucionarias, que su legado vive en la historia y en la memoria del pueblo.

La Primera Secretaria del Partido en el territorio, Arlen González Luis resaltó en sus palabras centrales: «Los combatientes cubanos supieron, con su actuación heroica poner en alto el sentir solidario de millones de compatriotas que, como ellos, entienden que la lucha por la libertad y la dignidad no puede ser derrotada por la violencia imperialista. En sus corazones, en sus espíritus, ardía la llama de la solidaridad, esa que siempre ilumina el camino de los cubanos y de nuestros hermanos latinoamericanos, esa que nos enseñó Fidel y que perdura en cada generación de cubanos».

Ante la imagen de los combatientes caídos en el cumplimiento del deber, en la hermana República de Venezuela, el pueblo unionense depositó una ofrenda floral.

Con su sacrificio, estos valerosos cubanos ratificaron una vez más que las ideas heredadas de nuestros próceres nos guían a diario en la lucha por la justicia.

