Jovellanenses rinden homenaje a combatientes cubanos caídos en defensa de Venezuela

En un emotivo acto cargado de simbolismo y gratitud, el pueblo jovellanense rindió tributo este viernes a los combatientes cubanos que entregaron su vida en defensa del hermano pueblo venezolano.

La ceremonia, realizada a las cuatro de la tarde con la presencia de las máximas autoridades locales, se convirtió en voz colectiva que proclamó: “¡Honor y gloria eterna a nuestros mártires!”.

Como la plata que fortalece las raíces de los Andes, los jovellanenses se reunieron en cuadro apretado para reafirmar la hermandad entre Cuba y Venezuela, recordando que la solidaridad entre ambos pueblos se forja en la entrega y el sacrificio.

En cada palabra, gesto y acto se revivió la memoria de quienes, con valentía y compromiso, defendieron la soberanía y la justicia.

La jornada no solo constituyó un homenaje, sino también un llamado a las nuevas generaciones para mantener viva la llama de la unidad latinoamericana y la defensa de los ideales de independencia.

 

By Yosier Argüeso Miranda

Entradas relacionadas

Matanzas tvyumuri

Desde Unión de Reyes, el homenaje póstumo a los hermanos cubanos caídos en Venezuela

Roxana Valdés Isasi
Matanzas tvyumuri

La muerte no es verdad: el adiós al Coronel Orlando Osoria

Pedro Arturo Rizo Martínez
Matanzas Sin categoría tvyumuri

Desde Colón: Honor y Gloria para los 32 combatientes caídos en cumplimiento del deber

Iris Quintero Zulueta

