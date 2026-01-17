Homenaje en Cárdenas a los héroes caídos en defensa de la patria de Chávez y Bolívar

El Museo A la Batalla de Ideas una vez más fue escenario donde se puso de manifiesto el compromiso de los cardenenses con la revolución y sus héroes.

Mucho antes de las 4 de la tarde de este 16 de enero se concentraron frente a esta emblemática institución en la que minutos más tarde se rindió tributo a los 32 cubanos que cayeron en defensa del ideal internacionalista.



La Presidenta Municipal de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media Kamila Arrizabalaga Calvet destacó que se vive un momento de mucho dolor pero el pueblo y en especial los jóvenes comprenden con claridad el actuar agresivo y brutal del imperio que no ceja en su afán de conquistar y saquear en pleno siglo XXI.

En tanto el primer Secretario del Partido Comunista en Cárdenas Michel Matias Ballestero elogió la valentía de los hermanos caídos en el cumplimiento del deber, recalcó que 32 hombres hicieron resistencia tenaz ante un enemigo superior sin temor a la muerte, que se podrá esperar del pueblo cubano si es agredido; serán millones los que defenderán al suelo patrio ante los agresores que sólo les espera la derrota, sentenció el dirigente político.

Tras las palabras centrales inició el tributo, combatientes de la revolución miembros de las FAR, el MININT, estudiantes, trabajadores y pueblo en general junto a las principales autoridades del municipio transitaron frente a las imágenes de los héroes.

Fue una nueva manifestación de unidad y de repudio al intervencionismo imperialista. Es la demostración de un pueblo decidido a defender su soberanía al precio que sea necesario.

