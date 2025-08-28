Comienza matrícula en Universidad de Matanzas

La Universidad de Matanzas realizará desde el 26 y hasta el 30 de agosto el proceso de matrícula para alumnos de nuevo ingreso del curso regular diurno y técnico superior.

El curso 2025-2026 iniciará en la institución yumurina el próximo primero de septiembre, según lo establecido por el Ministerio de Educación Superior que ,desde el año anterior, retomó su tradicional calendario académico para sincronizar con el sistema de enseñanza básica general.

De acuerdo con la nota publicada en la página de Facebook de la principal sede universitaria de la provincia, las secretarías docentes de las ocho facultades estarán abiertas desde las 8:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde durante los días mencionados para la matrícula oficial de los 679 estudiantes que deben iniciar el primer año en las diversas carreras habilitadas en la academia.

Según aclaran, la documentación deben presentar el título original de 12 grado o de nivel medio superior, una fotocopia o certificación de notas original, seis fotografías tipo carnet y el carnet de identidad actualizado. En el caso de los varones diferidos FAR, se estipula como requisito esencial entregar la boleta de licenciamiento original del Servicio Militar, mientras los que fueron no aptos FAR deben llevar la resolución oficial acreditada, con una copia, el anexo sobre la evaluación de la tarea socialmente útil, firmado y sellado por la Comisión de Ingreso de la Universidad y el anexo 1 o la constancia de notificación, documentos emitidos por el Comité Militar Municipal.

Como aspecto relevante, desde la secretaría general de la casa de altos estudios reiteran que no es necesario presentar ningún documento de constancia de asignación de carrera y, según precisa la nota, los trámites para traslados o nuevos ingresos del curso diurno se realizarán también durante esta semana.

De manera especial atenderán durante las jornadas previstas pero solo en el horario vespertino, además, a los estudiantes de las modalidades de cursos por encuentro o a distancia que por diversas causas aún no han matriculado en las carreras otorgadas. A partir del domingo 31 las residencias estudiantiles estarán a disposición de quienes necesiten la beca. (ALH)

