Matanzas

Comienza en Matanzas campaña de siembra de frío

Por Daniela Pujol Pérez

La campaña de siembra de frío 2025-2026 comenzó oficialmente en la provincia de Matanzas con un acto en la Empresa Agropecuaria Vladimir Ilich Lenin, del municipio de Jovellanos.
Durante el encuentro los directores de las bases productivas entregaron sus respectivos compromisos a la dirección municipal de la Agricultura y a la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ante el primer secretario del Partido en la provincia, Mario Sabines Lorenzo.
Carlos Luis Naranjo Suárez, delegado de la Agricultura en Matanzas, explicó que en esta campaña se esperan sembrar más de 300 mil hectáreas, para lo que se ha involucrado a los 18 mil tenentes de tierra en la provincia.
En el acto se reconoció a los municipios de Pedro Betancourt, Perico, Ciénaga de Zapata, Jagüey Grande y Calimete por sus resultados durante la recién concluida campaña de primavera.
La actual campaña de frío se inició en todo el país desde el primero de septiembre. Durante esta etapa se sembrarán cultivos como el tomate, el arroz, los frijoles, plátanos, yuca, calabaza, malanga y boniato. (ALH)

By Daniela Pujol Pérez

