Por una vejez saludable y llena de vida

Ojos gastados y alguna que otra sonrisa se encontrará todo el que visite el hogar de ancianos José María Duarte del municipio de Los Arabos, donde la máxima prioridad es la atención y cuidado de los más adultos.

Carlos Luis García, Director del centro, comenta que existe un total de 59 abuelitos, 18 internos y 32 seminternos. Además, que no todos reciben visitas de sus familiares, solamente los que todavía se encuentran viviendo en el municipio o cerca del mismo.

“Para ingresar en el hogar se necesita cumplir con una serie de requisitos, y pasar por una comisión médica donde se miden diferentes aspectos y luego la trabajadora social hace un expediente para garantizar la entrada de ese anciano”, explicó Luis García.

Rolando Caridad Cabrera de La Rosa, abuelo de 71 años de edad, agrega que ingresó en el hogar hace 4 meses y se siente complacido con el trato que le han dado. Además, añade que en el centro de realizan diversas actividades, dirigidas por La Casa de la Cultura del municipio, la Universidad, cumpleaños colectivos y ejercicios cuatro veces por semanas bajo la supervisión del INDER.

“Soy el anciano más cuerdo de todo el hogar y por eso trato de ayudar en lo que pueda, no tengo familiares que me visiten pero sí muchas amistades y perdonas conocidas, me siento muy bien aquí. Es hermoso ver el esmero y la dedicación que muestran las asistentes a la hora de antendernos a todos, muy contento la verdad”, agrega Cabrera de La Rosa.

El cuidado de los abuelitos constituye el objetivo principal de todos los especialistas del hogar arabense, garantizar una vejez saludable es una responsabilidad que se mejora todos los días.