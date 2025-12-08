Rinden homenaje a los caídos en el aniversario 36 de la Operación Tributo en Unión de Reyes

Con una solemne peregrinación por la arteria principal hasta la necrópolis local, el pueblo de Unión de Reyes conmemoró este 7 de diciembre el aniversario 36 de la Operación Tributo, una jornada marcada por el respeto, la memoria y el compromiso patriótico.

En el monumento a Antonio Maceo desarrollaron una ceremonia militar en recordación a la caída en combate del Titán de Bronce y su ayudante, Panchito Gómez Toro, símbolos de lealtad y valentía en la historia de Cuba. Los presentes dedicaron un minuto de silencio en honor a quienes entregaron su vida en misiones internacionalistas.

La ocasión fue propicia para la entrega del carné que acredita a nuevos miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. que reafirma la continuidad histórica entre generaciones.

Freddy Luis Paneque Quevedo, hijo del internacionalista Freddy Paneque Fuentes, manifestó con emoción la satisfacción de mantener vivo el legado de su padre. «Un hombre ejemplar, un revolucionario a toda prueba, querido por su pueblo. Me llena de regocijo y me motiva a seguir su ejemplo”, afirmó.

Con solo ocho años, Freddy Luis perdió a su padre, pero los recuerdos y los principios de su familia permanecen intactos. “Recordarlo cada 7 de diciembre tiene un significado especial. Cada año el pueblo lo tiene presente, lo recuerda y nos acompaña en esta jornada histórica hasta el panteón donde descansan los demás compañeros caídos”, destacó.

La Operación Tributo, ejecutada en 1989, marcó el retorno al país de los restos de los cubanos fallecidos en misiones internacionalistas en África. Aquella jornada simbolizó el cierre de una etapa histórica y el inicio de otra.

Como colofón de la jornada, en el Panteón de los Caídos por la Defensa recordaron una vez más a los internacionalistas del territorio y depositaron una ofrenda floral donde reafirmaron el respeto eterno de Unión de Reyes hacia quienes entregaron su vida por la paz y la solidaridad internacional.

