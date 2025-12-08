Premio por la Obra de la Vida a tres matanceros en FIART

Por primera vez tres matanceros obtuvieron el Premio por la Obra de la Vida durante la gala de inauguración de la XXVII Feria Internacional de Artesanía FIART 2025, en el recinto ferial de Línea y 18, en La Habana.

Merecieron el reconocimiento a su trayectoria profesional Luis Octavio Hernández, Zenén Calero Medina y Félix García Ruau, por contribuir a lo largo de los años a mantener vivo el oficio artesanal con una obra de calidad.

Luis Octavio Hernández, fundador del grupo Palma, fue durante más de una década presidente de la filial matancera de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (ACAA). Durante su liderazgo desarrolló y promovió proyectos artísticos y sociales, además tuvo a su cargo la construcción de la casa sede de la Asociación en Matanzas.

Zenén Calero Medina realza las técnicas artesanales en su trabajo como diseñador escénico y de títeres en Teatro Papalote y Teatro de Las Estaciones, así como en su trabajo como ilustrador en Ediciones Vigía.

Félix García Ruau dirige la filial matancera del Fondo Cubano de Bienes Culturales hace 18 años, con una significativa contribución el desarrollo, promoción y comercialización de las artes visuales y la artesanía de la provincia.

José Miguel Pérez Rodríguez, de Sancti Spíritus; Hilda Rosa Peña Hernández y Omar David Pérez Cruz, de La Habana; Martha Petrona Jiménez Pérez, de Camagüey y Víctor Jesús Cuní González, de Pinar del Río, también recibieron el galardón.

Para la actividad inaugural se reservó Texturas, una pasarela de Maya Sierra, acreedora de varios Premio FIART, el de la Maestría Artesanal y por la Obra de la Vida (2020). En la colección se combinan y superponen motivos y aplicaciones tejidas a crochet para lograr hermosas prendas en las que sobresalen el blanco impecable, la elegancia y la exclusividad.

Martha Ibis Sánchez Ortiz, directora del Fondo Cubano de Bienes Culturales, durante las palabras inaugurales expresó que “FIART 2025 constituye un acto descolonizador, de resistencia y de unidad. Sostuvo que la Feria, más que una opción comercial, pretende ser una gran acción cultural con actividades con acceso libre al público que estimulan y generan valores estéticos”.

El programa de la Feria, hasta el próximo 21 de diciembre, comprende el evento teórico Artesanía: Patrimonio Cultural y Desarrollo Sostenible, del 9 al 11; la inauguración de la muestra Cosas de Drake, del artista matancero Agustín Drake, el día 14 en la Galería de Arte Collage Habana y la pasarela con diseños de Alexander Rodríguez Castellanos y Juan Carlos Jiménez Huerta inspirados en ejemplares únicos de Ediciones Vigía, por los 40 años de fundada la emblemática editorial yumurina.

Cerraron la jornada los legendarios Muñequitos de Matanzas con una presentación explosiva en la que la fuerza y vitalidad de la rumba convidó a los presentes a disfrutar de un auténtico diálogo con lo más autóctono de la cultura afrocubana.

FIART acoge a 175 stands, ocho de expositores extranjeros y 167 nacionales de 116 creadores. Matanzas cuenta con una decena de stands: cuatro institucionales, con la representación del Fondo Cubano de Bienes Culturales y su Taller de Cerámica Artística de Varadero, la Asociación Cubana de Artesanos Artistas y Ediciones Vigía y el resto dedicados a exponer parte de la producción de varios creadores, con manifestaciones como orfebrería, recursos marinos, trabajo en piel, cerámica y madera.

Asistieron a la inauguración del más importante evento de la artesanía en Cuba la vice primera ministra Inés María Chapman Waugh; el ministro de Cultura Alpidio Alonso Grau; Marta Bonet de la Cruz, presidenta de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba y Roberto Ripoll Díaz, presidente de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas, además de una representación del cuerpo diplomático acreditado en la Isla y directivos de varias instituciones políticas, de masa y de la cultura.

Jessica Mesa Duarte/ Radio 26

Post Views: 1