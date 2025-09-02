Inauguran Mes de la Ciencia Septiembre 2025

Miembros del Servicio Provincial de Angiología y Cirugía Vascular, inauguraron el «Mes de la Ciencia Septiembre 2025» en el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Faustino Pérez.

En la primera jornada tuvo lugar la conferencia: Malformación Vascular Subcutánea en Rodilla del Doctor Cristóbal Pancorbo Sandoval.

El debate sobre los procedimientos para diagnosticar y curar la enfermedad del pie diabético también marcó el encuentro inicial.

Los presentes intercambiaron además sobre los retos que enfrenta la medicina cubana en la actualidad para atender los casos en el área de angiología.

Los talleres y conferencias científicas continuarán durante los martes 2, 9, 23 y 30 de septiembre con la presencia de los especialistas y residentes del servicio provincial de Angiología y Cirugía Vascular.

