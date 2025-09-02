Destacados Matanzas

Transformadores dañados en Cárdenas afectan a un número considerable de clientes

Por Alexei McIntosh 0 Comentario #Avería #Cárdenas #Electricidad #transformador

La semana inició con 5 transformadores dañados en en el municipio de Cárdenas, 4 de estos en el área de la cabecera municipal que afectan a un número considerable de clientes.

Según Asdrugal Castillo, Director de la OBET Cárdenas, continúa muy complejo el déficit de estos medios y reponerlos de inmediato es imposible en la actualidad.
Este lunes se conoció también del daño a una línea de eléctrica que alimenta el campo de pozos de Smith Comas y ocasionó que se interrumpiera el bombeo a la ciudad.

Al rededor de la una y 30 de la tarde se solucionó y comenzó el bombeo, lamentablemente interrumpido en horas de la tarde por la tormenta eléctrica.

Esta situación ocasionó que más de 50 porciento de la población no recibiera agua en todo el día.

Con información del perfil de Alexei McIntosh

Post Views: 1

By Alexei McIntosh

Entradas relacionadas

Destacados Matanzas

Colocan domo a nuevo tanque en Base de Supertanqueros de Matanzas

John Vila Acosta
Matanzas

Coordinan acciones para el desarrollo local

Yadiel Barbón Salgado
Destacados Matanzas

Inició curso escolar 2025-2026 la provincia en Matanzas

Leydis Daylis Martínez Ramos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Destacados Matanzas

Transformadores dañados en Cárdenas afectan a un número considerable de clientes

Destacados Matanzas

Colocan domo a nuevo tanque en Base de Supertanqueros de Matanzas

Cuba

Díaz-Canel destaca hermandad histórica entre Cuba y Vietnam

Deportes

Cuba asistirá con 17 representantes al Campeonato Mundial de Atletismo