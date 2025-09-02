Transformadores dañados en Cárdenas afectan a un número considerable de clientes

La semana inició con 5 transformadores dañados en en el municipio de Cárdenas, 4 de estos en el área de la cabecera municipal que afectan a un número considerable de clientes.

Según Asdrugal Castillo, Director de la OBET Cárdenas, continúa muy complejo el déficit de estos medios y reponerlos de inmediato es imposible en la actualidad.

Este lunes se conoció también del daño a una línea de eléctrica que alimenta el campo de pozos de Smith Comas y ocasionó que se interrumpiera el bombeo a la ciudad.

Al rededor de la una y 30 de la tarde se solucionó y comenzó el bombeo, lamentablemente interrumpido en horas de la tarde por la tormenta eléctrica.

Esta situación ocasionó que más de 50 porciento de la población no recibiera agua en todo el día.

Con información del perfil de Alexei McIntosh

Post Views: 1