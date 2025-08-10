Chequean máximas autoridades del partido y del gobierno en Matanzas preparativos para la próxima zafra

El central Jesús Sablón Moreno de Calimete será el único activo en Matanzas para la próxima zafra.

En el industria aumentan las labores de desarme, limpieza, conservación y diagnóstico de los equipos según establece la norma técnica número 52. Le continuarán a estas acciones la reparación integral para alistar la industria con vistas a la arrancada prevista para el 22 de diciembre.

En matutino especial con los trabajadores con la presencia del primer Secretario del Partido Mario Sabines Lorenzo y la Gobernadora Marieta Poey Zamora, junto a directivos de entidades vinculadas a Azcuba intercambiaron sobre las áreas con mayores atrasos, la disponibilidad de recursos y la capacitación del personal en puntos claves donde la presencia de jóvenes que cumplieron el servicio militar y egresados de centros de la educación politécnica, resulta significativa.

Insistieron los máximos dirigentes en la importancia de cumplir el cronograma concebido, ahora con atrasos para la arrancada en fecha y la atención diferenciada a los trabajadores con iniciativas sindicales para la emulación y estimulación a los destacados.

Revertir los resultados de la zafra precedente, cumplida solo al 73 por ciento es propósito del colectivo del Sablón Moreno,(Rabí) quiénes deben producir azúcar para la canasta básica de los matanceros.

