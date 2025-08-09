Matanzas

Fallece mujer por impacto de rayo en Colón

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Cuba #Matanzas #Meteorología #tormenta local severa

Una mujer de 42 años falleció la tarde del viernes 8 de agosto tras recibir una descarga eléctrica causada por la caída de un rayo mientras realizaba labores agrícolas.

El suceso ocurrió cerca de la comunidad de La Luisa, en el municipio de Colón, según informó en redes sociales el Centro de Gestión para la Reducción de Riesgos de Desastres (CGRRD).

“Lamentamos la pérdida de una vida en este trágico suceso”, escribió la fuente.

El pasado domingo, tres menores de edad fallecieron y uno resultó herido tras una descarga eléctrica en el municipio villaclareño de Manicaragua.

El verano es la estación con mayor incidencia de descargas eléctricas debido a condiciones meteorológicas específicas. El calor intenso genera un fuerte calentamiento de la superficie terrestre, lo que produce corrientes ascendentes de aire cálido y húmedo.

Estas corrientes, al chocar con capas de aire frío en altura, forman nubes de tormenta (cumulonimbos) donde ocurre la fricción entre partículas de hielo y agua.

Este proceso separa cargas eléctricas positivas y negativas, creando la diferencia de potencial necesaria para que se produzcan rayos. (ALH)

Tomado de Cubadebate

Post Views: 111

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Matanzas

Sancionan por malversación en Dirección de Vivienda de Cárdenas

Redacción TV Yumurí
Matanzas

Comenzó distribución de arroz de la canasta familiar

Redacción TV Yumurí
Matanzas tvyumuri

Homenaje a la Escuela Normal de Kindergarten de La Habana

Luis Ernesto Martínez González

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Matanzas

Fallece mujer por impacto de rayo en Colón

Mundo

Rey jordano dialoga con Abás y condena plan israelí en Gaza

Deportes

Rusia recibirá a atletas de cualquier parte del mundo

Mundo

India suspende compra de armas a Estados Unidos