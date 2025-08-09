Rey jordano dialoga con Abás y condena plan israelí en Gaza

El rey Abdullah II de Jordania reafirmó hoy el rechazo categórico de su país al plan aprobado por el gabinete de seguridad israelí para consolidar la ocupación de la Franja de Gaza

En una conversación telefónica con el presidente del Estado de Palestina, Mahmud Abás, el monarca subrayó que esa medida socava la solución de dos Estados, vulnera los derechos legítimos del pueblo palestino y amenaza los esfuerzos internacionales para lograr un alto el fuego y aliviar la crisis humanitaria en Gaza.

Abdullah II aseguró que el Reino Hachemita hace todo lo posible para garantizar el ingreso de ayuda humanitaria a la población gazatí por todos los medios, sin trabas ni demoras.

Ratificó la solidaridad de Jordania con la causa palestina y el compromiso de apoyar el establecimiento de un Estado independiente con base en las fronteras de 1967 y con Jerusalén Oriental como capital.

Durante el intercambio, también se abordó la escalada de violencia contra los palestinos en Cisjordania y los ataques a lugares sagrados islámicos y cristianos en Jerusalén.

Anteriormente, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados de Jordania condenó el plan israelí destinado a ampliar el control militar sobre ese territorio palestino.

Advirtió que el control militar absoluto sobre la Franja de Gaza mina los esfuerzos internacionales por alcanzar un alto el fuego y poner fin al sufrimiento humanitario en ese enclave.

Asimismo, instó a la comunidad internacional a asumir sus responsabilidades legales y morales, y a adoptar medidas efectivas para detener la agresión israelí y garantizar el derecho del pueblo palestino a un Estado soberano, condición indispensable para una paz justa y duradera que asegure la estabilidad regional. (ALH)

