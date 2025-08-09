Rusia recibirá a atletas de cualquier parte del mundo

Rusia acogerá con agrado la participación de atletas internacionales en los eventos deportivos que celebre, afirmó hoy un comunicado de la Federación de Atletismo del país eslavo.

Recientemente, en Rusia se desarrollaron una serie de torneos en los que compitieron deportistas de unos 20 Estados, indicó el presidente del ente, Piotr Fradkov.

Así, Moscú acogió el Memorial de Hermanos Znamenski que contó con la participación de representantes de Brasil y Cuba, entre otros. «No obstante, seguimos adelante. Continuamos cooperando con nuestros colegas de federaciones internacionales», enfatizó el alto funcionario al responder a una pregunta de la agencia de noticias TASS.

Por su parte, el miembro del Comité Ejecutivo de la federación, Yuri Borzakovski, destacó que atletas de otros países crean un ambiente competitivo, motivando a deportistas rusos para que alcancen mejores resultados.

En estos momentos el Campeonato de Rusia de Atletismo se celebra en la ciudad de Kazán. El certamen se inauguró el jueves 7 de agosto y se extenderá hasta el domingo 10. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

Post Views: 85