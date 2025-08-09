India suspende compra de armas a Estados Unidos

La India ha decidido suspender temporalmente sus planes de adquisición de armamento y aviones de combate estadounidenses, según reveló este viernes la agencia Reuters citando a tres funcionarios indios con conocimiento del asunto. Esta medida representa un significativo enfriamiento en la cooperación de defensa entre ambas naciones.

Como parte de esta escalada de tensiones, Nueva Delhi canceló abruptamente la visita oficial que el ministro de Defensa indio, Rajnath Singh, tenía programada realizar a Washington en las próximas semanas. Dicho viaje tenía particular importancia, pues se esperaba que durante el mismo se anunciaran nuevos contratos de compra de sistemas de armas estadounidenses.

Fuentes consultadas por Reuters explicaron que las compras militares podrían reactivarse una vez que se normalicen las relaciones comerciales bilaterales.

“Las adquisiciones podrán concretarse cuando se aclare la situación respecto a los aranceles impuestos por Washington y se defina mejor el rumbo de la relación bilateral”, señaló uno de los funcionarios, añadiendo que los acuerdos podrían darse “simplemente no tan pronto como se esperaba”.

Sin embargo, otro de los informantes matizó esta información, indicando que hasta el momento no existe una orden escrita que formalice la suspensión de las compras, aunque reconoció que “no hay avances significativos, al menos por ahora” en las negociaciones.

El detonante: Nuevos aranceles estadounidenses

Esta decisión se produce como respuesta directa al reciente anuncio de Washington de imponer un arancel adicional del 25% sobre diversas importaciones indias. Esta medida punitiva busca presionar a Nueva Delhi para que reduzca sus compras de petróleo ruso, elevando los gravámenes totales sobre ciertos productos indios hasta el 50%.

El primer ministro indio, Narendra Modi, respondió con contundencia este jueves a las medidas comerciales estadounidenses. “Aunque tenga que pagar un alto precio, defenderé la producción nacional”, declaró el mandatario, en clara referencia al impacto que estos aranceles están teniendo en la industria india, ya afectada por la creciente guerra comercial con Estados Unidos.

Horas después de la publicación del reporte de Reuters, importantes medios indios como NDTV citaron fuentes del Ministerio de Defensa que calificaron la información como “falsa y fabricada”.

Según estas fuentes oficiales, “los diversos casos de adquisición siguen su curso según los procedimientos vigentes”, negando así cualquier interrupción en las negociaciones de defensa con EE.UU.

Esta contradicción entre las fuentes anónimas y la versión oficial genera incertidumbre sobre el verdadero estado de las relaciones de defensa entre India y Estados Unidos, en un momento particularmente sensible para la seguridad regional. (ALH)

Tomado de Cubadebate

