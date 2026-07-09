Concluye primer módulo de posgrado sobre innovación agropecuaria en Colón

El Museo Municipal “José Ramón Zulueta” acogió el cierre del primer módulo del diplomado asociado al Sistema de Innovación Agropecuaria Local en el municipio de Colón, con la participación de 17 especialistas de distintos sectores.

La jornada final incluyó la presentación de trabajos, donde cada colectivo de autores expuso resultados de su diagnóstico sobre el contexto agropecuario del territorio.

El primer seminario abordó las amenazas que inciden en el sector. El equipo identificó factores económicos como la escasez y alto costo de insumos, limitaciones de financiamiento e inestabilidad de los mercados. También señaló elementos políticos, entre ellos el impacto del bloqueo estadounidense, modificaciones regulatorias y trabas en la gestión. A esto sumó problemáticas sociales como el envejecimiento de la fuerza laboral, la falta de capacitación y el aumento del hurto y sacrificio ilegal de ganado, junto a riesgos ambientales como eventos climáticos extremos, degradación de suelos y proliferación de plagas.

Una segunda investigación centró el análisis en las oportunidades del municipio. Los participantes destacaron la alta demanda de alimentos, condiciones favorables para cultivos varios, programas que priorizan el autoabastecimiento local y mayor flexibilidad en la comercialización.

El tercer trabajo expuso las principales debilidades. Entre ellas sobresalen el deterioro de caminos rurales, deficiencias en sistemas de riego, limitaciones en almacenamiento, escasa mecanización, envejecimiento de productores, migración de jóvenes, baja productividad de los suelos, insuficiente financiamiento y pérdidas poscosecha. El diagnóstico incluyó además dificultades en la ganadería, con disminución de la masa, problemas sanitarios y déficit de pastos.

La última ponencia resaltó fortalezas del territorio, entre ellas experiencias de la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) Gispert y Carlos Manuel de Céspedes en la diversificación productiva y uso de biofertilizantes, así como el apoyo de entidades técnicas vinculadas al sector agropecuario.

Saray Sánchez Cárdenas, doctora en ciencias agrícolas y directiva de la Estación Experimental de Pastos y Forrajes “Indio Hatuey”, explicó que la especialidad de posgrado se estructura en dos diplomados y que este primer módulo culminó de forma satisfactoria.

El ejercicio evaluativo, organizado por el Centro Universitario Municipal “Pelayo Villanueva Valverde”, permitió definir las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del municipio, con el propósito de impulsar un sistema de innovación agropecuaria en la localidad.

La doctora en medicina veterinaria Mildrey Soca Pérez subrayó la importancia de los factores políticos en el escenario actual. El encuentro concluyó con la frase martiana: “Si el hombre sirve, la tierra sirve”.

Leonardo Pérez Mangano, estudiante de Periodismo /Radio Llanura de Colón

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