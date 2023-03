Riscabal y el brazalete de la Furia Roja

Tres de la tarde y un sol abrasador sobre la urbe matancera. En la cancha de la Escuela de Iniciación Deportiva Luis Augusto Turcios Lima, un grupo de jóvenes entrena como parte de la Furia Roja que participa en la Liga Nacional de Fútbol. Entre ellos sobresale uno por su entrega en cada marcaje o gambeta desde la zaga.

Yosniel Riscabal Almendares busca en cada entrenamiento la forma óptima para asumir el liderazgo del seleccionado yumurino. Sobre él recae el peso de su experiencia competitiva y el aplomo del tiempo.

Riscabal tuvo una gran actuación en el último Torneo Clausura del balompié antillano. Pese a la eliminación del cuadro yumurino, el espigado zaguero reforzó al plantel capitalino. Allí se mostró muy seguro en defensa y con muchos recursos para cumplir su función en la cancha. Con grandes virtudes en el juego aéreo, el número 14 demostró que aún es un jugador de gran carácter.

«De mí siempre esperen lo mejor. Desde que entro al terreno, lo doy todo sobre él. No importa si es por Matanzas, Pinar del Río o La Habana, porque lo mío es apoyar al equipo», expresó.

Bajo las órdenes del entrenador y director del conjunto de Matanzas en la Liga Nacional, Liskander Ramos, el futbolista de 35 años no cree que la edad sea un impedimento.

«En un momento fue un sinsabor saberme fuera del equipo Cuba, pero ahora no lo tengo pensado. Si me llaman, iré como siempre y cumpliré con la tarea, pero ya no es algo que me desvele.

«No me siento físicamente como antes, aunque todavía puedo hacer lo que se necesite en la cancha. Yo trataré de apoyar en todo al equipo, desde cualquier posición, y los resultados individuales ya llegarán solos.”