Erislandy Álvarez defenderá la faja latina en casa

El campeón olímpico de París-2024, Erislandy Álvarez, se enfrentará al mexicano Rogelio Jiménez el próximo 29 de noviembre en el Hotel Meliá Internacional de Varadero, en un combate en el que defenderá su faja continental latina de la Asociación Mundial de Boxeo (amb) en la división de 63,5 kilos.

Álvarez buscará extender a siete su racha invicta en el boxeo profesional. Sin embargo, no tendrá una tarea fácil ante Jiménez, quien presenta un récord de 14 victorias, dos derrotas y un empate.

Este será uno de los tres combates estelares programados a diez asaltos, como parte de una cartelera en la que Cuba contará con otros seis representantes sobre el cuadrilátero, incluyendo al tricampeón mundial Lázaro Álvarez (61,3 kg).

La noche de boxeo en Varadero también contará con la presencia de Yunier Sorsano (69,8 kg/8 asaltos), Saidel Horta (57,1 kg/6 asaltos), Nelson Williams (90,7 kg/6), Keylor García (79,3/6) y Alejandro Claro (50,8 kg/6), según detalló el presidente de la Federación Cubana de Boxeo, Alberto Puig de la Barca.

Añadió que se está trabajando en conjunto con la promotora Agon Sports para definir a los rivales que completarán la cartelera, que se espera incluya dos enfrentamientos entre boxeadores extranjeros.

Por otro lado, el comisionado nacional de boxeo, Robinson Poll, dijo a Jit que, del 2 al 11 de noviembre, Alejandro Claro, Luis Enrique Vinent (60 kg) y el juvenil Anthony Fabars (57 kg) participarán en un torneo en Islas Seychelles, mientras que Jorge Cuéllar (70 kg) competirá en Rusia.

En diciembre, Rusia también acogerá a jóvenes boxeadores de la categoría 13-14 años para un certamen escolar, así como a los designados para participar en la tradicional cita de Karagandá.

Tomado de Granma

Post Views: 1