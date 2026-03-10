Cuba sufre su primera derrota en el Clásico Mundial de Béisbol

La selección cubana de béisbol sufrió su primera derrota en el Clásico Mundial al caer 4-1 ante Puerto Rico.

A lo largo de las nueve entradas, los bates del Team Asere solo conectaron dos hits y se tomaron 10 ponches, una producción ofensiva insuficiente para aspirar a la victoria en un partido de esta exigencia.

En la segunda entrada, el receptor Martín Maldonado conectó un doble que limpió las bases y trajo tres carreras al plato, colocando el marcador 3-0.

Cuba intentó mantenerse en la contienda gracias al trabajo de sus relevistas tras la salida temprana del abridor Jorge Robaina, quien cargó con la derrota al permitir tres carreras en apenas 1 y un tercio.

En el sexto capítulo Alfredo Despaigne conectó un doble que permitió anotar a Ariel Martínez la única carrera de la novena cubana.

Por su parte, el abridor puertorriqueño Eduardo Rodríguez comenzó con tres entradas sin permitir carreras, y el bullpen se encargó de limitar a Cuba a solo dos hits durante el resto del encuentro.

Esta derrota deja a los Cubanos con un balance de 2 y 1, por lo que complica el panorama de cara al objetivo de clasificar a la siguiente fase.

La continuidad de los antillanos en el torneo se decidirá en su próximo partido contra Canadá mañana miércoles a las 3 de la tarde.

