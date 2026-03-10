Mantiene su funcionamiento Círculo Infantil Saltarines del 2000

El círculo infantil Saltarines del 2000 de la ciudad de Matanzas mantiene su funcionamiento.

La dirección del centro flexibiliza los horarios de entrada y salida de los infantes para facilitar el traslado desde sus hogares.

«Se le permite a los padres entrar hasta las ocho y media de la mañana y la recogida pude ser a partir de las tres de la tarde», explica Tania Sosa López, Directora Círculo Infantil Saltarines del 2000.

La institución posee además convenios con actores económicos para suplir necesidades básicas.

El círculo infantil Saltarines del 2000 de la ciudad de Matanzas constituye un modelo de adaptación y compromiso con la educación de la primera infancia, con un ambiente propicio para el aprendizaje de los niños.

Post Views: 1