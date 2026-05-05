Deportes

Cuba y Djibouti renuevan contrato para cooperación deportiva

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Cuba #Deportes #Djibouti

El Gobierno de Cuba y la Secretaría de Estado para los Deportes de Djibouti firmaron hoy la renovación del contrato para la prestación de servicios, dando continuidad a la colaboración deportiva de la isla caribeña en ese país.

Según información enviada a Prensa Latina, por la parte yibutiana rubricó el documento el secretario de Estado para los Deportes, Hassan Mohamed Kamil, y el embajador de La Habana aquí, Marcelo Caballero Torres, en representación de Cubadeportes.

Durante la ceremonia, Kamil manifestó satisfacción por la labor que realizan actualmente los cuatro especialistas cubanos que prestan servicio en el país africano, y reiteró el interés de aumentar el número de colaboradores en otras disciplinas deportivas.

Por su parte, Caballero Torres relató que la base jurídica de la colaboración deportiva cubana en Djibouti tuvo su inicio a finales de enero de 2001 cuando se firmó el Acuerdo de Cooperación Bilateral entre las instituciones correspondientes de los dos países.

Este último se materializó en septiembre de 2007 con la llegada de los primeros cuatro entrenadores cubanos.

Desde entonces y hasta la fecha, prestaron servicios cerca de un centenar de colaboradores caribeños en disciplinas como atletismo, judo, voleibol, gimnasia aeróbica, baloncesto, balonmano y medicina deportiva. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

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