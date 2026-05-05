EE.UU. apunta a España como próximo escenario de conflicto

Todo indica que EE.UU. continúa teniendo el foco puesto sobre España. En medio de las continuas amenazas de retirar la presencia norteamericana de las bases militares españolas de Rota y Morón de la Frontera, Washington ahora apunta a Gibraltar como posible escenario de futuros conflictos.

«Lamentablemente habrá conflictos en el futuro y, ya sea en el estrecho de Malaca [en Malasia], el de Gibraltar o el de Ormuz, el mundo no puede permitir que se siente el precedente de que una de las partes pueda intentar castigar a las economías mundiales con el fin de obtener ventaja sobre la otra», dijo el domingo el embajador de EE.UU. ante la ONU, Michael Waltz.

El señalamiento llega con el antecedente del anuncio de la retirada de cerca de 5.000 soldados estadounidenses de Alemania y en medio de reiterados avisos de la Casa Blanca contra España, debido a la falta de apoyo y las críticas del Gobierno de Pedro Sánchez a la estrategia bélica de EE.UU.

Por ahora, la estrategia del presidente estadounidense, Donald Trump, se ha limitado a una ofensiva principalmente verbal contra sus socios de la Organización de Tratado de Atlántico Norte (OTAN), a los que ha tildado de poco útiles en su guerra contra Irán y en el desbloqueo del estrecho de Ormuz.

La alusión a Gibraltar ha coincidido además con un nuevo mensaje del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien este lunes aseveró: «Ha habido cierta decepción por parte de EE.UU. en cuanto a la reacción europea por lo que está ocurriendo en Oriente Próximo. Pero también diría que lo que escucho de mis contactos con líderes europeos es que estos han captado el mensaje«, dejando fuera a España de la lista de aliados comprensivos con Washington.

Escalada de tensiones

Las tensiones entre España y EE.UU. despegaron con la negativa de Sánchez a aumentar su gasto en Defensa hasta el 5 % de su PIB en el seno de la OTAN, pero continuaron a partir de la posición que el país europeo ha mantenido en contra del conflicto en la Franja de Gaza.

Sánchez ha calificado de genocidio la ofensiva de Israel en Gaza y, más recientemente, describió como ilegal y fuera del marco del derecho internacional el ataque de Washington y Tel Aviv contra Teherán, que inició a finales de febrero pasado.

En ese contexto, hace unas semanas trascendió un documento interno del Pentágono en el que se valoraba la posibilidad de suspender a España de la OTAN, una opción que no existe dentro de los reglamentos de la organización. «No hacemos caso de correos electrónicos», contestó entonces Sánchez.

Las preocupaciones para España se extienden sobre sus ciudades de Ceuta y Melilla, en el norte de Marruecos. Así, el distanciamiento con Washington podría ser un empujón para favorecer los movimientos del país norteafricano en los dos enclaves, sobre los que lleva años reclamando la soberanía.

Mientras, en Europa han vuelto ha escenificar una postura común, desmarcada de los movimientos de Washington. «Si EE.UU. está dispuesto a reabrir Ormuz, estupendo. Es lo que pedimos desde el principio. Pero nosotros no vamos a participar en ninguna operación de fuerza que sea en un marco que, por mi parte, me parece poco claro«, resumió este lunes el presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante su participación en la cumbre de la Comunidad Política Europea celebrada en Armenia. (ALH)

Tomado de Rusia Today

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