Mayo será un mes muy cálido en Cuba

La jefa del Centro del Clima del Instituto de Meteorología, Idelmis González, destacó al diario Granma que las precipitaciones estarán por debajo de la norma mensual en occidente, y cercanas a los valores habituales en centro y oriente.

El mes de mayo marca el inicio del periodo húmedo en Cuba que finaliza en octubre, semestre donde precipita el 74 por ciento del total anual de lluvia. Su comienzo no sucede de manera simultánea, pues suele hacerlo por la porción oriental y progresivamente se extiende hacia el occidente, subrayó.

Los meses más lluviosos en Cuba son mayo, junio (el de mayor acumulado anual) septiembre y octubre.

Según notificó la especialista, la mayoría de los modelos indican un incremento en las probabilidades de que un nuevo evento El Niño/Oscilación del Sur (ENOS), empiece a desarrollarse en julio en el océano Pacífico ecuatorial y persista hasta finales del presente año.

Si bien la magnitud que tendrá aún es incierta, algunos pronósticos indican que podría llegar a ser fuerte. Otros modelos, como el cubano, prevén el inicio del ENOS para el mes de noviembre, indicó.

De suceder lo planteado, ello implicaría un cambio en el impacto que tendría en el comportamiento de las principales variables meteorológicas y en particular, de la temporada ciclónica, destacó.

En general, la fiabilidad de los pronósticos aumenta una vez pasado el mes de abril, por lo que futuras actualizaciones tendrán una mayor precisión. El Centro del Clima mantiene una continua vigilancia sobre este evento climatológico e informará oportunamente sobre su evolución, resaltó. (ALH)

Tomado de Prensa Latina