Matanzas

Distinguen a sindicatos destacados el Primero de Mayo

Por Ángel Rodríguez Pérez 0 Comentario #CTC #Matanzas #Primero de Mayo #TV Yumurí

La masividad, el colorido y las iniciativas de los bloques durante el   desfile por el primero de Mayo fueron evaluados en la Emulación Especial que determina el lugar alcanzado por cada Sindicato.

Con la presencia del miembro del secretariado del Comité Central del Partido, Jorge Luis Broche Lorenzo, y las principales autoridades de la provincia, poco después de terminado el desfile los sindicatos se  dieron cita en la sede de la CTC provincial para conocer los resultados.

Los versos improvisados de Orismay Hernández y Ricardo González, Kiko el cochero, caracterizaron los bloques ganadores. Entre los sindicatos pequeños el de Energía y Minas, el Agropecuario, Forestales y Tabacaleros y el de Cultura, ocuparon por ese orden los tres primeros lugares, en tanto los de Educación, Ciencia y Deporte, el de Transporte y Puertos y el de la Construcción alcanzaron igual resultado entre los mayores.

El bloque del Sindicato Nacional de Trabajadores Civiles de la Defensa resultó el más destacado integralmente.

Durante el encuentro el secretario general de la CTC en la provincia, Osmar Ramírez Ramírez, significó la victoria alcanzada en la realización del desfile, en tanto el primer secretario del Partido en el territorio, Mario Sabines Lorenzo, reconoció la extraordinaria respuesta del pueblo matancero en ocasión del Día Internacional de los Trabajadores. (ALH)

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By Ángel Rodríguez Pérez

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Redacción TV Yumurí

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