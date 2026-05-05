Vuelve el danzón al municipio Martí

Medardo Teuntor Borrego y Esther Alboniga Alboniga, danzoneros mayores, formaron parte del Círculo del Danzón Lázaro Dadis, en el municipio Martí, y fueron los precursores del Baile de Blanco, que iniciaron en la década del 80 del siglo pasado y que se mantiene hasta nuestros días.

Cada año, en el mes de mayo, dedicado como siempre a la flor nacional, la mariposa y a las madres, se realiza en Martí una nueva edición del Baile de blanco, al que asisten no sólo bailadores locales, y que en esta ocasión contaron con la presencia de los Círculos de Amigos de Cárdenas, Colón y Máximo Gómez.

La tradición es mantenida por los danzoneros de la localidad junto a Martha Alcalá, presidenta del Círculo del Danzón local. (ALH)

Flora Arencibia Nazco/Radio Ciudad Bandera

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