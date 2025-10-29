COI premia al cubano Raúl Trujillo como entrenador del año

El cubano Raúl Trujillo Díaz fue distinguido como ganador masculino de los Premios del Comité Olímpico Internacional (COI) para Entrenadores 2025.

«Reconoce sus extraordinarios logros y sus contribuciones a la vida de los deportistas olímpicos y al movimiento olímpico», destaca el mensaje enviado al prestigioso formador de luchadores.

El documento precisa que se trata de la séptima edición de esta convocatoria, cuya ceremonia está pactada para el día el 24 de noviembre en Lausana, Suiza.

Trujillo, avalado por numerosos lauros al frente del equipo cubano del estilo grecorromano, se declaró sorprendido por la noticia, recordó que su labor ha dado continuidad a la de otros prestigiosos técnicos, e insistió en que nunca pensó en méritos o condecoraciones.

«Siempre trabajé para mi país, para nuestro pueblo grandioso, que merece este y muchos más premios», dijo quien guio al pentacampeón olímpico Mijaín López a la conquista de sus últimos tres cetros a ese nivel.

Emocionado, el estratega agradeció a quienes confiaron en que podría conducir con éxito la selección de la Isla, y resaltó las cuotas de esfuerzos, valor y patriotismo de Mijaín y otros campeones que aceptaron y prestigiaron su magisterio.

«Muchas gracias para todos, gracias también a mis entrenadores, que me formaron. Gracias, además, a la Universidad de Matanzas y a la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte, por sus reconocimientos», significó.

Aseguró que nada de lo alcanzado habría sido posible sin el apoyo de la familia, que ha resultado inspiración permanente, y evocó de manera especial a sus padres, «que con mucho esfuerzo y sacrificio me educaron en valores como a mi patria».

Tomado de Jit

