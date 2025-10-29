Retoma PDL San Agustín producción de carbón vegetal

Después de seis años de inactividad, en la comunidad de San Agustín, a pocos kilómetros de La Lanza, en el municipio Unión de Reyes, reanudaron la producción de carbón vegetal, gracias a la colaboración con la Empresa de Conservación de la Ciénaga de Zapata, que marca un nuevo impulso económico para la zona.

Los trabajadores del Protecto de Desarrollo Local San Agustín, reiniciaron las labores con una primera entrega de 120 sacos de carbón, con el propósito de superar los 800, una vez consolidada la producción.

Con el paso del tiempo prevén realizar pequeñas donaciones al municipio de Unión del Reyes. Además, comercializarán el carbón a precios accesibles para las familias con menos recursos y mayor necesidad energética, resaltó el titular del PDL, Eduardo Díaz Luis.

El objetivo principal consiste en apoyar la cohesión social y contribuir a la seguridad alimentaria local. Con esta estrategia, buscan que la producción de carbón no solo sea económica, sino también que satisfaga las necesidades de la población.

La empresa de conservación supervisará el proceso para garantizar prácticas sostenibles en la producción. De esta forma, los trabajadores del Proyecto de Desarrollo Local San Agustín que recién comienza combina el desarrollo económico del municipio con el cuidado del entorno natural.

La iniciativa no solo representa la recuperación de una tradición productiva, sino también una oportunidad para fortalecer la economía local y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

