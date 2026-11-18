A la escuadra del director técnico Pablo Terry aún no se le ha otorgado visas, por lo cual no se pueden dar a conocer los nombres de los ocho jugadores que se incluirán en ese equipo mixto.

Estados Unidos no ha intervenido en ninguna de las dos citas del orbe anteriores. Pero como se esperaba, la primera plantilla dada a conocer en su historia en el beisbol5 reúne a deportistas con experiencia en beisbol y softbol, entre ellos exjugadores profesionales, figuras del deporte universitario y una medallista de plata de la Copa Mundial de Beisbol Femenino.

Se trata de Amanda Gianelloni, quien ha representado en tres ocasiones a la selección femenina estadounidense de beisbol. Defendió a su país en 2016, 2018 y 2024, contribuyendo a la medalla de plata en las finales de la Copa del 2024.

Junto a ella estarán las exjugadoras de softbol universitario Avery Hobson, Josie Muffley y Carson Wood.

El grupo masculino incluye a los exjugadores de ligas menores Jayce Easley y Jake MacKenzie, junto con Cayden Gaskin y Rob Liddington Jr., quienes finalizaron recientemente sus carreras en el beisbol universitario.

Según el sitio web de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC), el certamen reunirá por primera vez en su historia a 16 selecciones nacionales enroladas en cuatro grupos.

Cuba, oro en las ediciones anteriores de Ciudad de México 2022 y Hong Kong 2024, quedó ubicada en la llave D, en la que además aparecen Corea del Sur y Túnez.

El grupo A lo conforman España, Puerto Rico, Sudáfrica y Taipéi de China; el B Argentina, Francia, Kenia y Tailandia, y el C lo integran Hong Kong, Japón, México y Turquía.

Con el nuevo formato, los octavos de final se disputarán el viernes 11 de diciembre; los cuartos de final y las semifinales se jugarán el sábado 12 de diciembre, en tanto los partidos por las posiciones finales y las medallas tendrán lugar un día después. (ALH)

Tomado de JIT